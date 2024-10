Sono 8 le persone positive al coronavirus a Villamassargia.

Questo pomeriggio il Servizio di Igiene Pubblica della Asl ha comunicato che dai tamponi effettuati nei giorni scorsi sono risultati sei nuovi contagi oltre a quelli accertati a inizio settimana. I pazienti si trovano tutti in isolamento domiciliare.



Il sindaco Debora Porrà spiega che le nuove positività "comporteranno la ricostruzione delle ulteriori reti dei contatti e nuovi numerosi accertamenti".



Il primo cittadino "invita tutte le persone sottoposte a tampone a trattare tutti i rifiuti (senza differenziazione) come "secco" e conferirli in un doppio sacchetto unicamente nella giornata di martedì".inserisci testo