Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 10 mila presenze, a Uta, piccolo centro del Campidano alle porte di Cagliari, sabato 17 e domenica 18 dicembre si svolgerà la seconda edizione della manifestazione “Sapori d’Autunno”.

La Manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, è stata fortemente voluta dall’Associazione turistica Pro loco e nasce con l’intento di promuovere il territorio, mettendo in risalto le ricchezze e le peculiarità del comune di Uta, della provincia di Cagliari e di tutta Sardegna.

In una magica atmosfera natalizia, passeggiando tra gli scorci del centro storico, sarà possibile visitare la mostra dell’artigianato,la mostra micologica e la Mostra dei Centenari di Sardegna curata da Pierino Vargiu.

Coloro che vorranno cimentarsi nella preparazione della pasta fresca potranno partecipare ai laboratori, dove le mani delle maestre locali mostreranno come vengono preparati i malloreddus, la fregola e Sa Panada, piatti della tradizione locale. Tra la degustazione dei prodotti tipici e i vari mercatini dell’artigianato e dell’agricoltura, verranno riproposti gli antichi mestieri dagli artigiani locali, i quali daranno dimostrazione della loro bravura e del loro estro.

La musica non solo tradizionale accompagnerà i visitatori per le due giornate lungo il percorso della manifestazione ; mentre il sabato pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, invece, domenica si esibiranno Is Mustayonis e S’orku Foresu, le maschere tradizionali di Sestu.

Sempre domenica verrà ricreato il Drum Circle: verranno disposti in cerchio percussioni e tamburi e chiunque vorrà potrà avvicinarsi e suonar questi strumenti proponendo così un forte e intenso momento di aggregazione.