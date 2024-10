Il Comitato per i festeggiamenti in onore di Santa Reparata propone ad Usellus quattro giorni di eventi e festeggiamenti.

Si parte venerdì 6 ottobre con la manifestazione JAMU, festa dell’arte che a partire dalle ore 17 vedrà l’esecuzione di graffiti, pitture, fotografie, lavori d’artigianato. Il tutto accompagnato dal carnevale e giochi per bambini. Alle ore 22 si esibiranno I Fiori di Mandy, a seguire dj set. ’17.

Sabato 7 ottobre, alle ore 17, si celebrerà la Santa Messa in onore di Santa Reparata. Alle 18 si riproporranno gli antichi giochi sardi in piazza mentre, alle 19, prenderà il via la sagra del maiale arrosto. La musica sarà protagonista alle 22.30 con la quarta edizione di Sonos in Marmilla e l’esibizione dei migliori artisti sardi.

Domenica 8 ottobre, la processione delle 10.30 sarà accompagnata dalle confraternite del paese. Seguirà la Santa Messa alle ore 11. Alle 13 si terrà il pranzo comunitario di Santa Reparata. In serata, a partire dalle 21.30, si esibiranno gli A Ballare e Luciano Pigliaru.

Lunedì 9 ottobre, alle ore 22, chiuderanno i festeggiamenti in onore della santa le sonorità proposte in piazza da Carlo Boeddu (organetto), Carlo Crisponi (voce) e Fabio Calzia (chitarra).