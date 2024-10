Una due giorni, 23 e 24 aprile, dedicata alla scoperta dei profumi della primavera e dei sapori della cucina tipica ma anche occasione per riscoprire la bellezza delle tradizioni e dei luoghi. È la “Festa degli asparagi” che ritorna nella piccola e graziosa borgata di Tottubella. A organizzarla, con il patrocinio del Comune di Sassari, è l'associazione di promozione sociale Santa Maria Regina.

L'appuntamento è per le 17 di sabato 23 aprile quando nella piazza della borgata si apriranno gli stand di artigianato, prodotti agro-alimentari e hobbystica. Sempre alle 17, da piazza Orosei, partirà l'escursione guidata “Tramonto alla torre”, a cura della Diomedea escursioni, che porterà i partecipanti alla scoperta delle territorio. L'escursione sarà replicata domenica 24 con partenza alle ore 18.

Nel tardo pomeriggio di sabato si esibiranno le ballerine della scuola di ballo “Fede style dance” delle maestre Federica e Francesca Sassu. In tanti saliranno sul palco per una serata danzante di balli di gruppo, latino-americano e liscio.

Domenica mattina, 24 aprile, gli stand riapriranno alle 10 e in piazza si potrà assistere alla preparazione del torrone sardo. Per gli amanti del trekking è in programma l'escursione a punta lu Capparoni. Alle 10,30 don Pietro Ventura celebrerà la santa messa.

Nel primo pomeriggio il divertimento è assicurato con la caccia al tesoro per piccoli e grandi. Alle 17 Giuliano Marongiu presenterà il “ballu tundu da record” al quale potranno partecipare tutti, grandi e piccoli. I balli saranno accompagnati dagli organetti di Angelo Nieddu e Giuseppe Cubeddu.