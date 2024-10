In occasione del centenario del Milite Ignoto 1921-2021 l'Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni d'Arma e gli istituti scolastici Iti e Ianas, presentano l'evento ''In Memoria'', mercoledì 17 novembre, alle ore 17, presso il teatro San Francesco.

Interverranno il dott. Luciano Pontillo, il ten Col. Pasquale Orecchioni, parteciperanno gli studenti dell'Iti e dello Ianas. Modererà il dibattito la giornalista Giusy Ferreli.

La comunità è invitata a partecipare.

L'evento si svolgerà seguendo le disposizioni per il contenimento del covid-19, ingresso con certificato verde (Green Pass).