Grande festa in programma per il ferragosto oristanese. La Pro Loco di Oristano organizza nella marina di Torregrande, davanti allo scenario del Golfo di Oristano, la Sartigliedda Estiva che, spiegano gli organizzatori, “preannuncia e ripropone – in tono diverso ma affascinante – il suggestivo ed imponente torneo equestre cavalleresco della Sartiglia che, da secoli, si perpetua nel centro storico della città capoluogo, negli ultimi giorni di Carnevale”.

“Protagonisti della Sartigliedda – raccontano – sono i mini cavalieri appartenenti alle due scuderie Giara Club Antonio Casu e Associazione Ippica Giara Oristanese e i mini tamburini e trombettieri Pro Loco e corteo degli abiti tradizionali, tutti bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni di età".

I mini cavalieri metteranno in mostra la loro destrezza e il loro coraggio cimentandosi in sella agli irrequieti cavallini della Giara, cavalli di piccola taglia endemici della Sardegna che hanno peculiari caratteristiche corporee, come la lunghissima criniera e la vivacità del carattere.

Il gruppo è guidato da un capocorsa, scelto per la sua provata bravura, chiamato "Cumponidoreddu". Protagonisti della manifestazione saranno i ragazzi che, vestiti in abiti tradizionali o con abiti di foggia spagnola, cercheranno di centrare con la spada una stella che viene appesa ad un filo alla metà del percorso e poi si esibiranno nelle pariglie, spericolate acrobazie sui loro "giarini".

Quest'anno la giostra sarà guidata da una pariglia tutta in rosa: Componidoreddu Laura Giglio, Giulia Casula su segundu, e Benedetta Pinna su terzu, tutte di anni 15.

Programma:

Ore 19.00 Vestizione de "Su Cumponidoreddu" Piazza della Torre

Ore 19.30 circa - Lungomare Eleonora d'Arborea - Sartigliedda Estiva

A seguire pariglie

termine previsto ore 23 circa