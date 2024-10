Da oltre una settimana la popolazione di Tonara si è mobilitata in difesa del diritto alla salute. Dal 28 ottobre, infatti, uno dei medici di base operanti in paese è andato in pensione e l’Azienda Sanitaria di competenza non ha al momento incaricato alcun sostituto. I cittadini, così, denunciano la mancanza di un servizio di medicina di base.