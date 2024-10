In Sardegna

C'è un Carnevale per ogni luogo abitato nell'isola, ma la bontà del torrone di TONARA offerto gratuitamente DOMENICA 14 FEBBRAIO a partire dalle 14.30, sarà uno dei motivi per cui in tanti sceglieranno di trascorrere il giorno di San Valentino nel paese di Peppino Mereu.