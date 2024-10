18 stazioni. Tante le saranno le tappe della prima edizione dellla sacra rappresentazione del presepe vivente promossa dal Comune, dalla Pro loco, dalla Parrocchia di Sant’Anastasia guidata da Don Matteo Bonu e dalle Associazioni locali che si terrà domani 29 dicembre dalle 18.30.

Si partirà dalla Chiesa di Santa Vittoria con la scena dell’Annunciazione. Si proseguirà poi nella Pineta Santa Vittoria (pastori), vecchio acquedotto (accampamento dei soldati), via Municipale (osteria e sinagoga), piazza Municipale (censimento e mercato), via Marconi (falegname e pastori), lavatoio (lavandaie), via Pozzo nuovo (locanda e calzolaio), via Cavour (donne alla fontana), Belvedere (Erode e Magi), via Dante (mercato e osteria) per terminare in piazza Sant’Anastasia (Natività).

L’accompagnamento musicale sarà curato dalle launeddas, cornamusa e fisarmonica suonate, rispettivamente, dai maestri Franco Melis e Ireneo Massidda.