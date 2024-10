In Sardegna

Tiana è in festa per il patrono San Leone Magno. Nel centro della Barbagia, il calendario degli eventi civili e religiosi prenderà il via a partire da venerdì 8 settembre, quando alle ore 22 si terrà la serata "La Sardegna che balla" con Roberto Tangianu, Carla Denule, Peppino Bande, Tore Deriu e Giuseppe Zedde.