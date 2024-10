Il sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta, ha diffuso sui social un comunicato di aggiornamento sulla situazione coronavirus in paese.

"Sono arrivati gli esiti di 4 tamponi di un altro nucleo familiare e sono tutti positivi - spiega il primo cittadino -. Quindi attualmente a Thiesi i positivi sono 11. I nuovi 4 positivi erano già in isolamento. Tra i positivi c’è anche un bambino che frequenta la scuola primaria pertanto, non appena scoperta la positività, mi sono immediatamente attivato con la dirigente, i medici, la pediatra e l’unità di crisi per far fronte alla situazione. La classe domani non andrà a scuola e abbiamo già attivato le procedure per sottoporre i bambini al tampone rapido antigenico domani stesso".

"Abbiamo creato una rete tra amministrazione, medici di base, pediatra, medici volontari di Thiesi e cooperativa Synergo per intervenire in maniera tempestiva con i tamponi rapidi antigenici nell’eventualità di ulteriori casi sospetti. Abbiamo quindi messo su un sistema sinergico al fine di tutelare in primis la salute dei cittadini ma anche cercare di non ingessare ed immobilizzare il paese garantendo a tutti la massima sicurezza".

"Prevedo aggiornamenti più frequenti visto il numero di tamponi effettuati dai nostri concittadini nei giorni scorsi però ho bisogno di maggiore collaborazione anche da parte vostra perché non appena si presenta un problema la mia priorità è risolverlo, quindi vi chiedo di mantenere la calma e di non farvi prendere dal panico".