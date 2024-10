È Teti il primo Comune della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai ad ospitare il primo murale realizzato dalle bambine e dai bambini che hanno partecipato al Laboratorio muralistico promosso dall’Ente presieduto da Alessandro Corona (Sindaco di Atzara).

L’iniziativa rientra nell'ambito del progetto educativo alla socializzazione territoriale rivolto ai minori, che ha previsto anche la realizzazione del laboratorio ludico per i minori fino a 5 anni.

Il laboratorio, dedicato ai minori da 6 a 12 anni e distinto in due momenti, ha visto i minori impegnati a lavorare per identificare un elemento caratteristico del proprio paese e, infine, nella realizzazione dell’opera grazie anche all’ausilio e alla supervisione dell’artista Mauro Patta di Atzara.

“Abbiamo voluto investire su progetti capaci di stimolare la socializzazione e la creatività dei bambini – ha dichiarato Gualtiero Mameli, Assessore ai Servizi Sociali e culturali della C.M. – con l’intento di favorire percorsi di crescita individuali e collettivi.

“La nostra amministrazione – ha aggiunto il presidente Corona – sta cercando di dare valore e risalto alle potenzialità della Comunità Montana come centro di erogazione di nuovi servizi e nuovi progetti. L’obiettivo è quello di ragionare intorno alla necessità di rendere l’Ente un punto di riferimento fondamentale per il territorio, capace di creare, con i Comuni, un percorso nuovo e unitario. Alcuni servizi sono già attivi, come il Servizio di raccolta differenziata e il neonato SuAPe territoriale e il Plus. Altri nasceranno, soprattutto nel settore sociale e culturale, per favorire un percorso unitario territoriale che ci faccia percepire cittadini di un intero territorio non solo del proprio singolo paese”.