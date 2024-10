A Tergu i contagi da Covid sono tre. Lo fa sapere tramite una nota sulla pagina Facebook del Comune il sindaco Luca Ruzzu.

"Informiamo i cittadini che in base ai dati ufficiali ricevuti oggi da parte dall'Ats - comunica il primo cittadino -, la situazione contagi nel Comune di Tergu è di tre concittadini positivi al Covid-19".

"Con grande piacere - prosegue - vi comunico che , le due persone ricoverate si sono negativizzate, una è rientrata al proprio domicilio, l'altra continua le cure in ospedale. Auguro a tutti i positivi una pronta guarigione, di terminare il prima possibile l'isolamento, per tornare alla vita normale".

"Si raccomanda - conclude - di continuare a mettere in atto tutte le regole per contrastare il Covid-19 e di non abbassare la guardia, visto che il virus è sempre tra noi".