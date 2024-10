Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, a Talana è tutto pronto ormai per la 27^ sagra del prosciutto in programma domenica prossima.

Fulcro di tutta l'organizzazione, collaudata nel tempo, è la Pro loco, guidata con perizia e spirito innovativo dal suo presidente, Claudio Murgia. Né fa mai mancare il suo prezioso sostegno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Tegas.

Tra le tante iniziative in programma anche la mostra parrocchiale “gli argenti di Santa Marta”, patrona del paese, a cui la comunità di Talana è profondamente legata.

Insomma, una vera e propria task force per preparare un evento in cui non manchi proprio nulla per proporre a turisti e visitatori una giornata indimenticabile.

È vero, tutto all' insegna e in nome famoso e tanto celebrato prosciutto e delle leccornie di contorno (cannonau e tanto altro), ma non solo. Per l'intera giornata ci saranno mostre dedicate al territorio e alle sue tradizioni, nonché lavorazioni artigianali che potranno essere apprezzate anche dal vivo nel corso della loro esecuzione.

E poi la sera, con balli, canti e musiche tradizionali che fino a tardi saranno l'espressione della gioia di far festa in una comunità che nei suoi scrigni di sempre custodisce con fierezza e orgoglio, e ne fa bella mostra in tutte le occasioni, patrimoni storico-artistici e culturali di assoluto rilievo.