Un’iniziativa di solidarietà in una festività segnata dall'emergenza, quella messa a punto dai componenti della compagnia di caccia dei tre paesi dei Guilcer.

Condividere un piccolo ma significativo segno di gioia e soprattutto di normalità è l’obiettivo, rivolgendo l’attenzione ai più piccoli, futuro delle comunità.

“Vorremo donare un sorriso ai nostri bambini – ci racconta Angelo Atzori, capocaccia dei “Bracco Sirbone” – e nei prossimi giorni consegneremo loro, con le dovute precauzioni, le uova di Pasqua. La nostra azione rappresenta un piccolo gesto di solidarietà, con l’augurio di portare sollievo e un po’ di dolcezza in questo difficile momento, caratterizzato da insicurezza e paura, in cui i bambini per primi vivono un isolamento sociale senza precedenti”.

Le uova verranno distribuite a partire da oggi.

“State a casa e aspettate la sorpresa – comunicano in una nota Facebook Angelo, Giovanni, Claudio, Riccardo, Marco, Duilio, Agostino, Tore, Mirko, Chicco e Salvatore – vi auguriamo Buona Pasqua e ricordate : Andrà tutto bene!"