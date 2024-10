Il Natale si avvicina e anche a Suni, centro della provincia di Oristano, ci si prepara a immergersi nell’atmosfera delle festività.

E’ un programma ricco quello proposto dal Comune e dalla Pro Loco che vede una serie di iniziative dedicate ad adulti e piccini.

Quest'anno è grande l'attesa per la prima edizione del Mercatino di Natale.

L’appuntamento è per il 19 e 20 dicembre in via Tinnura, dove saranno presenti una quarantina di espositori. Luminarie, addobbi e decorazioni a tema fra le bancarelle, nelle quali sarà possibile trovare tante idee regalo, prodotti d’artigianato, creazioni artistiche e specialità gastronomiche.

Tra le diverse iniziative, da non perdere l’incontro del 20 dicembre tra i bambini e Babbo Natale. Quest’ultimo, infatti, accoglierà nel suo igloo i piccoli che potranno lasciare le loro letterine. Nel mentre gli elfi distribuiranno sculture e palloncini.

E poi il 27, alle ore 19:00, nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, si terrà il concerto di Natale in compagnia dei cori “SS. Cosma e Damiano” di Suni e “Pitanu Morette” di Tresnuraghes.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI:

9 Dicembre

Addobbo degli alberi di Natale nel centro del paese da parte dei ragazzi del Centro di Aggregazione Sociale.

16 – 24 Dicembre

h.18:00: Parrocchia Santa Maria ad Nives, Novena di Natale.

19 Dicembre

Dalle ore 15:30, via Tinnura: Mercatini di Natale. Caldarroste per tutti.

Ore 16:00 via Tinnura, Piazza Don Ciulu, animazione per bambini con spettacoli di giocoleria e tanto altro.

Ore 19:00, Piazza Don Ciulu, musica per tutti in compagnia di Lura e il coro dei ragazzi.

20 Dicembre

Dalle ore 15:30, via Tinnura Mercatini di Natale. Caldarroste.

Ore 16:00 via Tinnura e Piazza Don Ciulu Letterine a babbo Natale. Animazione in piazza. Babbo Natale accoglierà nel suo igloo i bambini per ricevere le letterine, mentre gli elfi distribuiranno sculture e palloncini. In piazza sarà presente uno scivolo gonfiabile e il “truccabimbi”.

Ore 17:00 via Tinnura: degustazione vini e prodotti della Sardegna.

22 Dicembre

Ore 16:30 Centro di Aggregazione Sociale, tombolata di Natale.

24 Dicembre

Ore 17:30 Centro di aggregazione Sociale, consegna dei lavori natali ai ragazzi

27 Dicembre