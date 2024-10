Cultura, gastronomia, cinema, spettacoli per bambini e famiglie, giochi e tornei di playstation e poi appuntamenti al nuovo Museo della Tonnara. Sarà un mese di luglio ricco di eventi quello programmato a Stintino dagli assessorati allo Spettacolo e al Turismo diretti da Antonella Mariani e Angelo Schiaffino.

Si inizia venerdì 1° luglio, alle ore 20: nella sala conferenze del Mut sarà proiettato il documentario del giornalista Paolo Mastino “Buonasera Moby Prince”, che ripercorre le fasi salienti dell'inchiesta sull'incidente marittimo del 1991 in cui morirono oltre 140 persone. Il Mut sarà ancora protagonista il 7 luglio, sempre alle ore 20, con Vittorio Gazale e Stefano Tedde che presenteranno “Le carte liberate, viaggi negli archivi e nei luoghi delle colonie penali della Sardegna”.

Grande attesa anche per le proiezioni del cinema all'aperto al porto vecchio. Quattro gli appuntamenti organizzati in collaborazione con la Enzo Event Management: il 5, il 12, il 19 e il 26 alle ore 21,30. La prima pellicola in programma è “The martian, sopravvissuto” quindi sarà la volta del film “Il ponte delle spie”, ancora di “Kingsman-secret service” e chiuderà il mese “La grande scommessa”.

E poi ancora, per il divertimento dei più piccoli spazio al Circo mobile, in piazza Cala d'Oliva: cabaret, parate e musica e la partecipazione della Funky jazz orchestra e del circo dei peluche di Cristian De Logu.

Luglio sarà ancora il mese del jazz con l'associazione La Boheme che quest'anno allarga la sua offerta musicale. Nella prima parte del mese, infatti, organizzerà una serie di concerti di musica classica che troveranno ospitalità nella sala conferenze del museo della Tonnara su via Lepanto, quindi le piazze del paese accoglieranno i musicisti jazz che si alterneranno in una serie travolgenti di concerti.

Immancabili nel programma degli eventi la sagra del tonne e Note d'autore, in programma il 16 luglio in piazza dei 45 e organizzati in collaborazione con la Pro Loco stintinese e Giulio Martinetti e MegachipMusica.