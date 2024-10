È andata a Steven Van Broeckhoven la Sardinia Freestyle Cup, tappa dei Campionati Europei EFPT che si è svolta nei giorni scorsi a Culuccia, nella baia di Porto Liscia.

Il belga ha preceduto, nell’ordine, lo svizzero Loick Spicher e l'italiano Giovanni Passani. Quarto Tonky Frans dell'isola di Bonaire.

Un’edizione caratterizzata dall’assenza di una regolare brezza. Infatti, dopo l’esibizione del 30 maggio, giorno d’apertura, le regate sono state interrotte più volte nelle giornate di giovedì 31 maggio, venerdì 1 e sabato 2 giugno. Solo nella giornata di domenica 3, le competizioni hanno ripreso a pieno ritmo grazie al vento proveniente da est/nord-est di intensità tra i 14 e i 16 nodi.

Non è mancato il divertimento in spiaggia tra feste serali ed eventi, beach parties e giochi, concerti musicali e cerimonie di premiazione. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Club Porto Liscia (promotore dell’intero evento), l’AICS ha organizzato il Rifiu-Thlon, una competizione a premi per la raccolta dei rifiuti. A questo proposito, gli organizzatori hanno voluto organizzare Andrea Nesi (presidente del settore nazionale ambiente AICS) e Francesca Alvisa, con la sua squadra di piccoli windsurfisti per aver coordinato la competizione.

«Il livello è decisamente più alto dell’ultima edizione – ha affermato l’organizzatore Stefano Pisciottu (Porto Liscia Club) – Segno della crescita qualitativa della manifestazione. E oltretutto, non è più così difficile vedere gli italiani sul podio di una competizione freestyle, anche grazie all’arrivo di iniziative come la nostra, che spingono gli atleti a cimentarsi in questa disciplina».

Uno spazio importante è stato dato al tema della sicurezza in mare, con il supporto della squadra nautica della Polizia di Stato di Palau e della Capitaneria di porto della Maddalena.