A Sorso, sabato sera, i militari della locale Stazione, sono dovuti intervenire per l’ubriachezza molesta di un avventore di un bar di via Cottoni. L'uomo, un albanese di 40 anni, residente a Sorso, alla richiesta dei militari di fornire le proprie generalità si sarebbe dimostrato aggressivo e avrebbe opposto resistenza, spintonando il capo equipaggio. Per lui pende adesso una denuncia per resistenza e ubriachezza.

Anche ad Olbia, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un olbiese di 59 anni poiché, alla guida della sua autovettura in evidente stato ebbrezza alcolica, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.

Nella stessa nottata, hanno segnalato all’autorità amministrativa: un muratore rumeno di 41 anni, poiché, in via Roma, secondo quanto riferito non indossava e non portava al seguito la mascherina; un pakistano di 44 anni, poiché non avrebbe rispettato l'orario di chiusura del proprio locale di via Acquedotto; ed un altro pakistano di 36 anni, poiché, in stato di ubriachezza, avrebbe arrecato disturbo all’esterno di un locale pubblico.