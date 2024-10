Il premio Biennale- Lago Omodeo Noi Sardi Nel Mondo. Istituitosi nel 2011,per opera del comune di Sorradile, Il premio Biennale Lago Omodeo -Noi Sardi nel mondo nasce dall’idea di rendere omaggio e di porre in risalto le personalità che, con carriere di altissimo livello, hanno tenuto alto il nome dell’isola donandole lustro e grande merito.

È in questo modo che per ogni edizione il Comune di Sorradile seleziona tre grandi personalità alle quali viene conferito il premio e la cittadinanza onoraria.

I premiati delle precedenti edizioni. Le precedenti edizioni hanno visto la presenza di illustri premiati come Caterina Murino (Cinema),Paolo Fresu ( musica),Mino Carta (giornalismo), le sorelle Pischedda (moda), Pinuccio Sciola (arte),Angela Sirigu (ricerca),Daniela Ducato (impresa),Flavio Manzoni (design), la Dinamo Sassari Banco di Sardegna (sport).

Il programma della quarta edizione. Venerdi 30 giugno. Alle 21 , con la presentazione di Mariangela Lampis, l’evento prenderà il via con i “canti della nostra tradizione”, in omaggio al poeta Badore Sini e con la straordinaria voce di Franca Masu che proporrà il concerto “Dansa d’amor” in piazza Corso Umberto. Per l’occasione sarà presente la nipote del poeta Chiara Sini. Seguirà l’esibizione del gruppo folk femminile locale ”Serra Ilighes” accompagnato dall’organettista Michele Fadda. La passeggiata gastronomica lungo le vie del Borgo concluderà la serata.

Sabato 1 luglio. Alle 9.30 il concorso internazionale di pittura “Andrew Vicari”sarà il primo appuntamento della giornata, cui seguirà alle 10.30 la tavola rotonda dal titolo “Le donne delle Isole: Sardegna, Sicilia, Corsica e Minorca, tra storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia”.

Alle 20.30 sulla Terrazza del Borgo sul Lago si terrà la cerimonia del Patto di amicizia tra il Comune di Sorradile e il Comune di Orta San Giulio e, a seguire, il conferimento del premio biennale Lago Omodeo Noi Sardi nel mondo ai tre sardi illustri selezionati per l’occasione: Il giornalista Giovanni Floris, la violinista Anna Tifu e l’Ambasciatore Ettore F. Sequi . Presenterà Incoronata Boccia.

Domenica 2 luglio. Alle 10.30 presso la struttura turistica Il Borgo sul Lago la Tavola rotonda “Libri da gustare: osteria letteraria” coordinata da Elisabetta Atzei anticiperà lo Show coking degli chef GianFranco Pulina e Nadine Micheli.