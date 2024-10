Si terrà sabato 10 settembre alle ore 17 nello Stadio Comunale di Sorgono la manifestazione benefica "Un dono per un sorriso", una partita di calcio i cui ricavati saranno devoluti a favore di iniziative di solidarietà a sostegno del DH Oncologico del locale Ospedale San Camillo.

La partita vedrà contrapposte le formazioni Rappresentativa Barbagia e Ospedale Oncologico di Cagliari.

L’evento vede coinvolte le associazioni del centro del Mandroolisai impegnate per sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone affette da tumore. “Grazie a queste iniziative e all'impegno delle persone e dei medici che vi collaborano quotidianamente – spiegano gli organizzatori – nel corso degli anni si è riuscito a raggiungere importanti obiettivi. In questa giornata il nostro obiettivo principale sarà quello di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulla tematica della patologia tumorale”.

“Il nostro desiderio in queste giornata – proseguono – è di avvicinare le persone alle problematiche in oggetto attraverso una serie di manifestazioni sportive e non distribuite nel territorio sardo. Pensiamo che lo sport e la musica permettano di stringere un patto di solidarietà, far nascere una squadra dedicata a tutte quelle persone con la voglia di credere che le malattie possono essere affrontate insieme, per non potersi sentire soli”.

Le associazioni coinvolte, nello specifico, sono l’Associazione Culturale Mandrolisai, la Pro Loco, il Gruppo Oncologia e l’Unione Sportiva Sorgono.

Secondo gli organizzatori “Gli obiettivi di tale evento sono prima di tutto quello di favorire un clima di solidarietà, condivisione ed empatia fra tutti, ma anche una raccolta di fondi per il DH Oncologico Sorgono. L’incasso della serata, infatti, verrà destinato all'acquisto di attrezzature indispensabili per la prevenzione del cancro. La speranza, come ogni anno, è quella di poter contare numerose presenze tra il pubblico e confidare nell'adesione per sposare questa bellissima causa”.

“Se queste manifestazioni raggiungono vette inimmaginabili – concludono – è certamente per l’alto livello di partecipazione di tutti voi, ed anche perché è stato messo il cuore in ogni parola”.