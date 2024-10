Nel vino c'è l'arte, la storia, la festa. L'Autunno in Barbagia a Sorgono è un viaggio nei colori di una comunità che tiene vivo un percorso culturale fatto di usi, costumi e tradizioni e di cui va fiera e orgogliosa.

La manifestazione promossa dall'Aspen, l'azienda speciale della Camera di commercio di Nuoro, e organizzata da Comune, Pro loco e associazioni del paese, è dedicata a “Sa Innenna”, la vendemmia tradizionale, in un progetto di valorizzazione del passato, ma con uno sguardo rivolto al futuro.

Infatti, proprio in occasione della tappa dell'Autunno in Barbagia a Sorgono, si inserisce negli appuntamenti delle Cortes Apertas il secondo Salone regionale dei Vini e il Concorso Wine and Sardinia. La manifestazione avrà come padrino d'eccezione il regista Salvatore Mereu, autore di capolavori del cinema sardo come “Ballo a tre passi”, “Sonetàula” e “Bellas Mariposas”.

L'appuntamento, che anno dopo anno acquista una forza sempre maggiore e richiama tante persone nel Mandrolisai, ambisce a diventare un punto di riferimento di assoluto rilievo nel settore vitivinicolo regionale.



GLI APPUNTAMENTI Il programma previsto si snoda tra le Cortes che ospitano gli artigiani, i prodotti tipici di Sorgono, le degustazioni, i punti di ristoro, le esposizioni di pittura e fotografia che immortalano frammenti di vita vissuta nel Mandrolisai. Sarà possibile, attraverso le visite guidate, scoprire i menhir di Bidu 'e Concas e la Casa Cubeddu-Serra.

I visitatori potranno vivere i momenti della vendemmia secondo la tradizione, dalla raccolta dell'uva alla pigiatura. I canti, i balli e i suoni di Sardegna animeranno la festa di strada dalla mattina alla sera nelle giornate di oggi e domani. Tra gli appuntamenti da non perdere, oggi alle 15, c'è anche il Palio delle botti che quest'anno giunge alla sua quinta edizione.

Le squadre sono composte da due atleti “spingitori” e il numero minimo delle formazioni per ogni singola gara è di cinque. Dal punto di vista tecnico il Palio nazionale consiste nel far rotolare una botte da 225 litri, barrique, lungo un percorso che attraversa le vie del centro storico, compreso tra un minimo di 500 e un massimo di 600 metri di lunghezza.



DOMANI Tra le iniziative in programma, domani alle 17, è prevista la premiazione dei sedici vini vincitori del secondo Concorso enologico Wine and Sardinia che, lo scorso luglio, ha riunito a Sorgono una giuria di elevata qualità presieduta da Roberto Cipresso, winemaker ed enologo di fama internazionale.

Un modo per valorizzare i prodotti delle vigne locali da cui mani esperte continuano a ottenere vini di pregio che stanno conquistano i mercati non solo isolani.