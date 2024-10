Il comitato "No Asl Unica", promosso da Fratelli d'Italia, è sceso in campo a Sorgono davanti all'ospedale San Camillo e a Nuoro davanti al "San Francesco", dove, come dichiara il coordinatore provinciale Maurizio Cadau, "sono state raccolte quasi 500 firme in poche ore".

Il comunicato diffuso dal coordinatore di Fdi parla di "Rabbia e timore al San Camillo per il ridimensionamento dell'importante presidio ospedaliero barbaricino, unico ospedale di zona montana in tutto il territorio sardo".

"Al San Francesco domina invece un clima di sconforto, per il sovraffollamento e il taglio dei posti letto nonostante l’estensione del territorio che ricade sul presidio ospedaliero, che parte dal Marghine e arriva fino alla Baronia e a Budoni".

"Abbiamo raccolto quasi 500 firme - conclude Cadau - e tanti ci hanno invitato a proseguire nella petizione organizzando banchetti in tutte le piazze principali delle proprie comunità".