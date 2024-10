L'Ats ha comunicato che a Siurgus Donigala si sono registrati due casi di positività al Covid-19. I positivi si trovano in isolamento domiciliare.

Il sindaco Antonello Perra ha informato i cittadini: "Visto il momento delicato e il manifestarsi più insistente di contagi nella zona, l'Ats sta monitorando la situazione allo scopo di prevenire e interrompere l'eventuale catena di contagio", ha detto.

"Invitiamo tutti a stare tranquilli, a mantenere la calma, contattando il proprio medico di base in caso di sintomi evidenti, evitando spostamenti e contatti. È buona norma e scelta responsabile, nel dubbio motivato di essere stati in contatto con persone o luoghi dove si sono sviluppati focolai, mettersi in isolamento volontario".