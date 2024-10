Doveva raggiungere un uomo colto da malore alla fine di via Roma, a Sassari, ma anziché scegliere la strada più breve, l'autista di un'ambulanza ha attraversato a sirene spiegate un'area dove si stava svolgendo uno spettacolo.

Si tratta della zona transennata in piazza d'Italia dove era in corso l'evento "I Pagliacci". L'uomo, secondo quanto ricostruito, non avrebbe dato precedenza neppure ad alcuni pedoni che avevano già iniziato ad attraversare sulle strisce.

Dopo gli accertamenti della Polizia locale, l'autista è stato sanzionato con una multa di 800 euro e la decurtazione di 13 punti dalla patente.