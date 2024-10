Sinnai ha celebrato il 105esimo anniversario il 105esimo anniversario della costituzione della Brigata Sassari della costituzione della Brigata Sassari e della costituzione del 151esimo Reggimento di Fanteria Sassari.

Tra i presenti anche il primo cittadino Tarcisio Anessa, il Colonello Stefano Fanì (comandante del 151esimo Reggimento), il vice sindaco di Cagliari, Giorgio Angius, una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d'Armi, il Picchetto d'Onore e la banda della Brigata.

“Un ringraziamento forte e sentito alla nostra Brigata Sassari ed al suo Reggimento – ha sottolineato Angius – per il sacrificio dei suoi fanti e per il tributo che ha saputo dare alla nostra terra. La sua presenza, la sua professionalità e il suo quotidiano impegno, anche in tanti teatri operativi, ci riempie di orgoglio e gratitudine. La sua è una storia lunga, passata per due conflitti mondiali, che continua ancora oggi con il costante impegno in operazioni di risoluzione delle crisi e ne fa un pilastro della nostra storia”.