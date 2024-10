Al via i lavori per la riqualificazioni delle reti idriche a Siniscola, per la quale Abbanoa sta investendo un milione e mezzo di euro. Si parte col primo di due appalti destinati al centro della Baronia finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione "Fsc": rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal Cda guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell'Isola per l'efficientamento delle reti idriche.

I due appalti relativi a Siniscola sono tra i più importanti. Le vecchie reti idriche comunali sono caratterizzate da importanti perdite. Le cause principali sono da ricondursi all'impiego in passato di materiali non adeguatamente resistenti alle sollecitazioni che quotidianamente devono far fronte le tubature. Le vecchie reti saranno quindi eliminate e sostituite da nuove realizzate in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta.

Venerdì 7 giugno saranno collegate le prime condotte appena terminate nelle vie Gennargentu e Monte Lattu. Tra le 9 e le 16, durante le operazioni, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone di Sant'Efisio, Cocorra e Sa Sedda. Con il primo appalto avviato, del valore di oltre 700mila euro, complessivamente sarà rifatto un chilometro e mezzo di condotte che riguarderanno, oltre via Gennargentu e via Monte Lattu, le vie Cipro, Azuni, Caprera, Pola, Dante, Eleonora D'Arborea, Oberdan, Manzoni, Mannu, Piave, Sant'Antonio, Monfalcone, del Carmine, Cavour, Aretina e Monte Grappa. Come opere complementari, e quindi da eseguire successivamente, ci sono anche le vie Liguria, Carbonia, Toscana, Abruzzo e Gramsci.

Un ulteriore investimento di quasi 700 mila euro riguarda un altro appalto che interesserà la sostituzione integrale delle condotte di ulteriori strade. L'affidamento dei lavori è in corso e gli interventi dovrebbero iniziare il mese prossimo.