Il Sindaco Mario Sassu ha comunicato che, a partire da lunedì 21 maggio, il Comune di Siligo sarà abilitato all’emissione della carta d’identità elettronica. La C.I.E. potrà essere richiesto presso l’ufficio anagrafe, tramite la presentazione della tessera sanitaria, della carta d’identità scaduta o in scadenza, la foto tessera in formato cartaceo o elettronico, quest’ultima su un supporto USB in risoluzione di almeno 400 dpi, dimensione massima non superiore a 500 KB e in formato .jpg o .png) e il codice fiscale.

Per quanto riguarda i minori accompagnati da un girone, dovrà essere firmato un modulo di assenso al rilascio allegando la fotocopia della carta d’identità dell’altro genitore. L’ultimo requisito riguarda la presentazione della ricevuta di pagamento di 22 euro (primo rilascio o rinnovo) o di 27 euro (smarrimento, furto o deterioramento), che dovranno essere versati con un bollettino di conto corrente postale n. 12336079, intestato al Comune di Siligo – Servizio Tesoreria, oppure con bonifico bancario con codice IBAN: IT45U0101587590000000010649.

Per gli stranieri, è necessario il possesso della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità. La nuova carta verrà spedita entro 6 giorni dalla presentazione della domanda al Comune o all’abitazione del cittadino, direttamente dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Inoltre, la stessa dovrà contenere anche dei dati biometrici. A questo proposito, dovranno essere acquisite le impronte digitali. Il cittadino potrà utilizzarla per richiedere un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La C.I.E avrà una validità di 10 anni (maggiorenni), 5 (minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni) e 3 (minori di età inferiore ai 3 anni). In caso di furto o smarrimento, il cittadino può presentare regolare denuncia alle Forze dell’Ordine e bloccare la propria carta attraverso il numero 800263388.