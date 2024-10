Quasi azzerato il numero dei contagi da coronavirus a Silanus. Il paese a dicembre era entrato in lockdown dopo l'impennata dei casi e le numerose vittime da Covid. Adesso il peggio sembra essere alle spalle, come comunicato su Facebook dal sindaco Gian Pietro Arca con grande sollievo.

"Dopo settimane di grandi sacrifici da parte di tutti e di pesanti restrizioni per la vita sociale ed economica del nostro paese - scrive il primo cittadino -, possiamo comunicare con orgoglio che attualmente a Silanus si registra un solo caso di positività al Covid-19. È un risultato importante che abbiamo potuto raggiungere, non senza grandi difficoltà, grazie al rispetto delle prescrizioni, che si sono dimostrate efficaci al fine dell’abbattimento della curva dei contagi".

"Questo ci dimostra, ancora una volta, che comportarsi seguendo le norme di sicurezza è l’unico modo che abbiamo per combattere il virus e per tale motivo dobbiamo continuare a rispettarle senza mai abbassare la guardia - prosegue -. Tutti dobbiamo continuare a osservare scrupolosamente le regole anticontagio, così da impedire che il virus possa nuovamente diffondersi nella nostra comunità, la quale ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e, come sopra detto, sotto l’aspetto economico e sociale".

"In tanti, negli ultimi giorni, ci hanno contattato per sapere se le scuole riapriranno dopo le festività. Al momento, salvo diverse disposizioni del governo o della Regione, è prevista la riapertura in totale sicurezza di tutte le sedi scolastiche a partire dal 7 gennaio (contestualmente riaprirà anche il servizio mensa)", conclude.