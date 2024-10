Anche Silanus fa i conti con l'emergenza sanitaria. Il sindaco Gian Pietro Arca ha aggiornato i suoi concittadini sulla situazione Covid in paese con un comunicato stampa diffuso sulla pagina Facebook del Comune.

"In data odierna abbiamo avuto comunicazione di 11 nuovi casi di positività al Covid-19 a Silanus - spiega la nota -. I nuovi soggetti positivi sono 11; il totale dei soggetti positivi è di 19; totale dei soggetti deceduti 1 (l'85enne morto all'ospedale di Ozieri due giorni fa, ndr)".

E ancora: "Dal 24 agosto, data in cui si è registrato a Silanus il primo caso di soggetto positivo al Covid-19, ad oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 51. Informo inoltre che, rilevata presso gli istituti la presenza di soggetti positivi al Covid-19, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Silanus ha disposto la chiusura delle classi 3^ e 4^ primaria e del plesso della scuola dell’infanzia, invitando il personale docente di tali classi, gli alunni, per il tramite dei loro genitori, e il personale ATA della scuola dell’infanzia, a porsi in isolamento fiduciario in attesa di comunicazioni da parte dell’A.T.S. Sardegna. Tale provvedimento è valido fino al 20 novembre".