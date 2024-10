Una folla di persone questo pomeriggio, alle 17, ha preso parte ai funerali di Paolo Pillonca nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, a Seui. Il giornalista, scrittore e insegnate è morto nella notte tra venerdì e sabato a Cagliari, dove viveva da tempo con la famiglia.

Una bandiera dei quattro mori e un cuscino di rose rosse sopra a bara di legno. Piero Marras, Bachisio Bandinu, numerosi artisti, intellettuali, giornalisti, esponenti politici e amici non sono voluti mancare all’ultimo saluto a un uomo che ha segnato in maniera indelebile l’esperienza culturale degli ultimi decenni in Sardegna.