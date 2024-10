Tra qualche giorno a Seui ritorna “Su Prugadoriu”.

L’evento, giunto alla sua diciannovesima edizione, è in programma nel centro storico del paese barbaricino da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre 2015.

La “tre giorni” è organizzata dal Comune di Seui e dall’Associazione “Su Prugadoriu”, con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

Antichissima festività che si richiama al culto delle anime, “Su Prugadoriu” trova nella questua alimentare l’usanza più significativa, con i bambini veri protagonisti, che girano di casa in casa chiedendo offerte per le anime del purgatorio. La riproposizione del rito tradizionale de’ “Su prugadoriu …po’ is animas” è in programma nel pomeriggio di sabato 31 ottobre, con partenza da Piazza Rinaldo Loy.

Col passare degli anni per la comunità seuese questo evento è diventato anche una prestigiosa vetrina per presentare la sua enogastronomia, artigianato, tradizioni, ambiente e l’offerta culturale e turistica.

Nei caratteristici “mangasinus”, che per l’occasione saranno aperti al pubblico lungo le strade del centro storico, sarà possibile apprezzare i prodotti artigianali e degustare le bontà della tradizionale cucina seuese, tramandata da generazioni: “culurgionis, civargiu, civargeddus prenus e de’ cipudda, pane saba, ecc.”

L’artigianato tradizionale, da secoli vera ricchezza del paese, sarà protagonista con l’apertura di vari laboratori per la lavorazione del legno, ferro, cesti, tessuti, pelle e de’ “s’arrasoias seuesa”.

Due i convegni. Nella sala conferenze del Centro Polivalente “Is Minadoris”, in via Torino, nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre sarà presentato “Arcuerì”, il nuovo Annuario della Comunità Seuese, a cura della Casa editrice “Domus de Janas”. L’indomani, alle ore 17, è in programma “Storie di miniera“, che sarà seguito dalla sfilata lungo le vie del centro storico del gruppo folk “Minaroris de’ Buggerru”.

Domenica 1 novembre, alle ore 11, nella sala della “Fabbrica di Kimbe” (via Garibaldi) Simonetta Delussu presenterà i suoi libri: “La stregoneria in Sardegna” e “Delitto d’onore in Sardegna: storia di Irene Biolchini”.

Per la musica e il teatro, sabato 31 ottobre alle 12, nel Centro “Is Minadoris” l’Associazione musicale “Nuova Armonia” di Selargius presenterà lo spettacolo “Sull’Altopiano“, con la rievocazione dei ricordi, lutti e dolori della prima guerra mondiale, accompagnati dai canti eseguiti dal coro.

“Animas torrendi a biviri“ è invece il nome della rappresentazione teatrale itinerante, in programma nel pomeriggio di sabato e domenica, a cura della Compagnia Teatrale “Il Crogiuolo” di Cagliari. Lo spettacolo, frutto di un laboratorio con le scuole di Seui (elementare, media e liceo scientifico), mette in scena le tradizioni della comunità seuese attraverso un percorso narrativo e canoro.

Nella sera di venerdì ampio spazio sarà dato al folk, con la sfilata di vari gruppi e, a seguire, balli in piazza.