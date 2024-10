Il Comune di Sennori e l'Istituto comprensivo hanno organizzato per lunedì 13 una campagna screening per gli alunni di tutte le scuole (infanzia, elementari e medie) al fine di garantire un rientro in sicurezza. "L'Amministrazione comunale è convinta che lo screening preventivo sia uno degli strumenti essenziali per affrontare la pandemia e limitare la diffusione del virus", spiega l'assessora Elena Cornalis.

"È una questione di sicurezza che riguarda direttamente i nostri bambini, per questo contiamo molto sul buon senso delle famiglie sennoresi e ci aspettiamo che la maggior parte degli alunni partecipino allo screening". Gli alunni potranno sottoporsi al test dalle ore 8.30 alle 19.30, nella sala consiliare del Municipio di Sennori, dove personale infermieristico specializzato sarà a disposizione.

Per una migliore riuscita della giornata di screening il Comune invita tutte le famiglie a partecipare seguendo un orario prestabilito, indicato di seguito: Infanzia di S. Vittoria 8.30/9.30; Infanzia di Su Monte 9.40/10.10; Infanzia di Montigeddu 10.20/11.00; Prime elementari 11.10/11.45; Seconde elementari 11.50/12.35; Terze elementari 12.40/13.30; Quarte elementari 14.30/15.10; Quinte elementari 15.15/16.15; Prime medie 16.20/17.20; Seconde medie 17.20/18.20; Terze medie 18.30/19.30.