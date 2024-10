Dal 6 al 21 maggio Casa Sisini ospiterà la mostra "La mia Sardegna" dell'artista Vanni Rocca, con il patrocinio del Comune di Sennori.

Con questa esposizione il pittore esplora le radici culturali della nostra Isola, riproposta in uno stile artistico essenziale e suggestivo, prossimo al bianco e nero, grazie a una continua ricerca che mira al racconto di emozioni autentiche, come quelle che affiorano negli sguardi delle donne che vestono gli abiti tradizionali, nel mistero che sprigionano le maschere senza tempo dei Mamuthones, nella libertà dei cavalli quando affondano, di corsa, gli zoccoli nella terra selvaggia, nei nuraghi, antichi custodi della nostra storia.

Vanni Rocca è un artista che dipinge per raccontare le emozioni custodite negli sguardi e nei volti delle persone. “Sono molto interessato alle emozioni nascoste nel profondo dell’essere umano. Non mi interessa la perfetta descrizione della realtà, quanto piuttosto a ciò che gli sguardi raccontano e i volti nascondono”, spiega l’artista.

“Sono alla ricerca della bellezza imperfetta, da ritrarre in modo essenziale, con colori filtrati, con velature e spessi strati di vernice che si adagiano su linee rotte, spezzate. Credo che sia proprio in questi piccoli dettagli che si annidino e restino come impigliati, piccoli pezzi della nostra anima”, sottolinea Vanni Rocca che con questa mostra torna nella sua Sennori.

È possibile visitare l’esposizione tutti i giorni sopra indicati dalle 17 alle 21. Il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13.