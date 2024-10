Sono 13 i casi di positività al coronavirus a Sennori. Lo ha comunicato ieri tramite una nota condivisa sui social il sindaco Nicola Sassu. "Attualmente - riferisce - sono presenti 13 casi di positività al Covid-19 e 256 persone si trovano in quarantena".

"La dirigenza scolastica e l’amministrazione comunale sono in stretto contatto con Ats per monitorare e gestire in sicurezza la situazione", afferma il primo cittadino.

"Ogni decisione è stata assunta e lo sarà in futuro, in accordo e nel rispetto delle indicazioni fornite dall’autorità sanitaria per la corretta applicazione dei protocolli previsti per la gestione di questa emergenza", conclude.