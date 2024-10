Anche la Provincia di Sassari si conferma come la zona della Sardegna in cui le famiglie confermano il desiderio di arricchire la formazione dei propri figli attraverso un’importante esperienza all’estero.

Il Comune di Alghero ha deciso di puntare sulle borse di studio per formare una nuova generazione di cittadini del mondo. A questo proposito, giovedì 4 aprile alle 17.30, presso la scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco”, si terrà la cerimonia di premiazione dei 12 vincitori (3 delle borse di studio e 9 del concorso intercultura alla quale prenderanno parte il Sindaco della città catalana, Mario Bruno, e la vicesindaca e assessora con deleghe alle politiche culturali, turistiche e dell’istruzione, Gabriella Esposito.

I “Globetrotter” parteciperanno a dei corsi di formazione organizzati dai volontari di Intercultura di Alghero come fase di preparazione, non solo per arrivare ad affrontare i momenti più entusiasmanti, ma anche più difficili della loro esperienza in terra straniera. Tra le destinazioni degli “Ambasciatori di Alghero”, Argentina, Stati, Uniti, repubblica Dominicana, Honduras, Norvegia, Finlandia, Nuova Zelanda, Brasile e Svezia

Intanto è già prenotabile il prossimo bando di concorso di intercultura per i programmi all’estero per l’anno scolastico 2020-2021, rivolto ai nati tra l’1 luglio 2002 e il 31 agosto 2005. Le iscrizioni saranno aperte l’1 settembre e si chiuderanno il 10 novembre 2019.