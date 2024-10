Ancora in calo i contagi da coronavirus a Sassari. Sono 58 i casi nel nuovo aggiornamento (in quello del 22 febbraio erano 75). Lo comunica il sindaco Nanni Campus in una nota.

"Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari oggi, 26 febbraio, le persone positive al coronavirus sono 58, di cui 1 nuovo caso rispetto a ieri", si legge.

Sono invece - sempre secondo quanto riportato nella nota - undici le persone ricoverate.