L'antico mercato civico di Sassari rinascerà sotto le storiche pensiline liberty di piazza Colonnello Serra. A rianimare la struttura che sorge accanto al nuovo mercato civico realizzato negli anni scorsi, è un progetto da 6 milioni e 119 mila euro del Comune di Sassari, inserito nel programma Iti centro storico, rimodulato dall'amministrazione del sindaco Campus.

L'utilizzo dello spazio del vecchio mercato ha così cambiato visione, passando da polo del gusto, come previsto nel progetto della precedente amministrazione, a riacquisto dell'antico ruolo centrale di area mercatale, punto di riaggregazione tra i rioni di San Donato, Sant'Apollinare, la Valle del Rosello e il Fosso della Noce.

"Il nostro obiettivo, come Amministrazione, è ridare al centro storico quel valore di cuore pulsante e vivo della città. Questo progetto per il mercato si inserisce in quell'ampia programmazione che abbiamo già avviato e che abbiamo chiamato Piano Marshall del centro storico, includendo il nuovo centro intermodale, l'ex Hotel Turritania e tutta la parte bassa, compreso il rione di San Donato, radice della nostra Sassari", ha spiegato Nanni Campus presentando oggi il progetto.

Il progetto, che sarà realizzato in due anni, riqualificherà non solo l'edificio del vecchio mercato ma tutta la zona circostante creando uno spazio urbano fruibile 24 ore su 24 da tutti i cittadini.