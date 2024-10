Impiantato a Sassari per la prima volta un orecchio bionico su un bambino non udente di 7 anni. A effettuare l'intervento l'équipe di Otorinolaringoiatria dell'Aou di Sassari, guidata dal professor Francesco Bussu, che ha installato sul bimbo un impianto cocleare, ossia un organo artificiale che consente a persone non udenti di percepire i suoni e le parole.

Il piccolo ora sta bene ed è stato dimesso dal reparto per tornare a una vita impreziosita dai suoni. L'impianto cocleare è un orecchio artificiale elettronico che può ripristinare la percezione uditiva nelle persone che sono affette da una sordità profonda. È definito anche "orecchio bionico" e sostituisce la coclea patologica spedendo al nervo acustico rumori, suoni e voci. È considerata anche una neuroprotesi, perché si sostituisce alla trasmissione dell'informazione sensoriale al sistema nervoso.

"La sordità, soprattutto nei bambini, è un problema per il quale la nostra sanità deve garantire le cure direttamente in Sardegna. La chiave è la gestione della complessità di questi bambini, dalla diagnosi alla chirurgia, alla riabilitazione completa - afferma il direttore del reparto, Francesco Bussu - Oggi noi abbiamo finalmente una struttura che ci consente di garantire tutti questi aspetti con tutte le figure professionali necessarie, incluse tecniche audiometriste e logopediste". All'intervento realizzato a Sassari hanno partecipato il professor Gaetano Paludetti, luminare e direttore dell'Otorinolaringoiatria del Gemelli di Roma, e la sua collaboratrice la dottoressa Anna Rita Fetoni.