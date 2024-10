Giovedì 5 ottobre andrà in scena in cinque città italiane l’XI Giornata nazionale dello sport paralimpico. Fra le cinque città del Paese selezionate dal Comitato Italiano Paralimpico per ospitare l’edizione 2017 dell’evento figura anche Sassari, insieme ad Ostia, Palermo, Bologna e Foggia.

Quello della Giornata nazionale dello sport paralimpico è un evento di carattere nazionale rivolto specialmente ai giovani con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi della disabilità. La festa, che a Sassari si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 in piazza d’Italia, sarà occasione e momento di incontro per oltre duemila studenti provenienti da 35 istituti scolastici di ogni parte dell’isola.

Il salotto cittadino si trasformerà per una mattina in villaggio sportivo con le dimostrazioni e gli stand delle federazioni nazionali di vela, pallavolo, basket, pesistica, danza sportiva, taekwon-do, tennistavolo, scherma, bocce, tiro con l’arco e canottaggio. In questo contesto, i ragazzi normodotati potranno confrontarsi alla pari con quelli disabili. Significa che i giovani normodotati affronteranno l’avversario con un impedimento causato che consenta di azzerare lo svantaggio.

In piazza d’Italia, poi, sarò possibile visitare gli stand di due dei trentacinque istituti presenti. Uno di questi è l’Istituto Tecnico “Enrico Fermi” di Ozieri, realtà preziosa del panorama scolastico logudorese, guidata dal referente Alessandro Silecchia, docente di scienze motorie.

“Essere presenti in piazza d’Italia il 5 ottobre è un grande piacere – racconta Silecchia – avere uno spazio dedicato alla nostra scuola, poi, ci riempie di orgoglio per il lavoro fatto finora. Il nostro istituto, negli ultimi tempi, ha vissuto diverse difficoltà di carattere tecnico e logistico. Ma la nostra presenza a Sassari è il segno che non molliamo. Vogliamo sottolineare il nostro impegno a fare bene per tutelare e promuovere il “Fermi” che è una realtà assolutamente necessaria al territorio e che rappresenta uno spazio di crescita e formazione per centinaia di ragazzi del Monteacuto e del Goceano”.

“La nostra presenza in piazza d’Italia con uno stand in occasione della Giornata nazionale dello sport paralimpico è dovuta alla favorevole impressione suscitata nel CIP dalla manifestazione “Correre… x la vita” organizzata da ben nove anni dal nostro istituto ad Ozieri. Una marcia longa di solidarietà e beneficenza che ha riscontrato una partecipazione di pubblico sempre maggiore coinvolgendo e sensibilizzando i tanti che hanno aderito alla nostra iniziativa negli anni. L’evento ha avuto una risonanza mediatica tale che il CIP regionale ci ha contattati per invitarci a presentare la nostra scuola a Sassari”.

“Così – prosegue il docente – una trentina fra alunni e insegnanti dell’istituto tecnico di Ozieri esporranno i prodotti delle nostre aziende agricole e, inoltre, verranno proiettati in uno schermo immagini e video della scuola e delle nostre iniziative”.

La scuola incontra lo sport paralimpico, e un simile incontro non può che gettare le basi per un dialogo e una riflessione profonda che sviluppandosi potrebbe dare frutti davvero sorprendenti. A Sassari, il 5 ottobre, una festa di popolo coinvolgerà giovani e adulti in un percorso di crescita che non esclude nessuno.