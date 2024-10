(Nella foto copertina: l'altalena già installata a Uta. In basso: l'altelena che presto sarà inaugurata a Sassari)

La UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Sezione di Sassari “Andrea Cao”, convinta che un parco giochi dotato anche di giochi accessibili costituisca una risorsa per la città e consapevole che il gioco sia un veicolo di conoscenza e un prezioso nutrimento per il sano sviluppo affettivo, sociale, cognitivo, fisico e psichico, ha promosso, in associazione con i Guardian Angels di Sassari, una raccolta di fondi a sostegno del progetto: “Le altalene del futuro. Sassari per i parchi inclusivi”.

E' stato grazie ai contributi generosi dei cittadini acquistare un’altalena accessibile a tutti i bambini e a tutte le bambine con disabilità.

L’altalena, che sarà ora donata al Comune di Sassari, è stata sistemata, accanto ad altri giochi, nell’area prescelta dall’Amministrazione Comunale: una delle aree giochi del parco comunale “Maria Carta” in via Venezia.

Conclude la UILDM: “Siamo molto onorati che l’Amministrazione Comunale, accettando questo dono, contribuisca a promuovere il diritto a giocare per tutti e tutte, con disabilità o no, la visione di una città solidale e la cultura dell’inclusione: giocando insieme, infatti, sarà più facile conoscersi, apprezzarsi nella propria diversità e sviluppare le proprie autonomie.”

L’inaugurazione dell’altalena è fissata per venerdì 3 giugno alle ore 10:30 presso il Parco “Maria Carta” di Via Venezia.

Sono tutti invitati a partecipare all’evento, in cui sarà presente anche il Sindaco Nicola Sanna, la giunta comunale, le autorità cittadine e le associazioni.