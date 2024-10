Per Sassari e i sassaresi il Natale 2014 sarà all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Prende il via la seconda edizione del “Natale Sostenibile”, iniziativa che coinvolgerà il Comune di Sassari con l’assessorato alle Politiche ambientali, agro, verde Pubblico e decoro urbano, in collaborazione con i commercianti cittadini aderenti alle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e gli istituti scolastici sassaresi. È disponibile, intanto, una nuova App per smartphone per la raccolta differenziata. Le due iniziative sono state presentate oggi nella sala consiliare del Comune di Sassari, alla presenza del sindaco Nicola Sanna, dell'assessore alle Politiche ambientali Gianni Carbini, alla dirigente del Settore Ambiente Marge Cannas, ai rappresentanti della cooperativa Erica e alcuni alunni delle scuole che hanno partecipato al progetto.

La formula del Natale Sostenibile 2014 è quella collaudata con successo nella prima annata: ogni commerciante che aderisce all’iniziativa è stato abbinato a una o più classi partecipanti al progetto. Gli studenti hanno creato anche quest’anno un kit ecosostenibile, formato dai materiali necessari per la chiusura del pacchetto regalo realizzati esclusivamente con materiale da recupero. Il kit è in consegna in ciascun negozio aderente, accompagnato da un cartellone informativo che sarà affisso in ogni esercizio commerciale per spiegare ai clienti del negozio la natura del progetto. I clienti potranno quindi scegliere per i loro regali se avere una confezione tradizionale o una ecosostenibile, con la quale contribuiranno in maniera significativa alla riduzione dei rifiuti. È stata attivata anche una pagina Facebook ( www.facebook.com/ natalesostenibile2014sassari ) per promuovere e dare indicazioni utili sull’iniziativa. Anche per questa edizione i numeri dell’adesione sono davvero importanti: sono più di 1000 gli studenti che partecipano al progetto, con oltre 47 classi di tredici scuole sassaresi (in particolare scuole dell’infanzia e primarie), mentre i negozi che hanno aderito sono ben 36. Durante la presentazione il sindaco Nicola Sanna e l'assessore Gianni Carbini hanno consegnato un piccolo diploma alla bambina, Francesca Sanna, della scuola dell'infanzia di Ottava che ha ideato il logo di questa edizione, la “Riciclometa”. Un altro riconoscimento è andato ai bambini della classe 5A della scuola primaria di San Giuseppe che hanno ideato lo slogan del Natala sostenibile 2014: “Usa la fantasia, ricicla e riempi il tuo Natale di allegria”.

Oltre al Natale Sostenibile, questa mattina è stata presentata Wikiwaste, la nuova applicazione realizzata dalla cooperativa Erica. L'applicazione (disponibile sia per dispositivi Apple che Android) fornirà agli utenti che la scaricheranno informazioni utili per la gestione dei propri rifiuti, come gli orari di apertura e gli indirizzi dell’ecocentro e degli ecocentri mobili, oltre a dettagli sulla raccolta differenziata. Inoltre, se attivate, si potranno avere informazioni “push” ricevendo tempestivamente eventuali modifiche del servizio o consigli su come fare una raccolta differenziata di qualità. In più una delle funzionalità previste dall&rs