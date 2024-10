Dopo Cagliari, anche Sassari scende in piazza a supporto del popolo palestinese. Domani alle 19, in piazza Castello, la rete di associazioni di Diritti al Cuore promuove un flash mob a sostegno dell'immediata cessazione dei bombardamenti, delle violenze e dell'apartheid.

"Dobbiamo fare un gesto, dobbiamo esporci, non possiamo restare a casa; non possiamo girare lo sguardo da un'altra parte, fingendo di poter vivere senza accorgerci dell'orrore", è l'appello delle associazioni che partecipano all'iniziativa.

"I bombardamenti a Gaza, gli arresti, l'esproprio delle case dei Palestinesi a Sheikh Jarrah, le vere e proprie esecuzioni dei manifestanti in Cisgiordania e i linciaggi avvenuti in tutti i territori non possono e non devono lasciarci indifferenti". sostengono.