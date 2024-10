La Direzione Aziendale della Asl di Sassari ha annunciato l'arrivo di tre nuovi Medici di medicina generale nei Distretti 1.1 e 1.6 di Sassari a partire dal prossimo lunedì.

Da lunedì 4 novembre, nell’ambito territoriale 1.1, nel comune di Sassari prenderanno servizio:

- la dott.ssa Antonella Scanu

ambulatorio in via Carlo Felice, n. 31b, a Sassari

Osserverà il seguente orario: lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00; giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00

- il dott. Marco Idile

ambulatorio in via Poligono n. 12, a Sassari

Osserverà il seguente orario: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 09.00 alle 11.00; martedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle 17.00

Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi, anche muniti di delega, presso lo sportello di Scelta e revoca del medico del Distretto di Sassari, di Via Tempio, n. 5, a Sassari, nelle giornate del lunedì e mercoledì, dalle ore 08.30 alle 12.30.

La scelta del medico potrà essere richiesta anche tramite mail, all’indirizzo sportellosau.distrettosassari@aslsassari.it, in questo caso è necessario allegare la copia di un documento di identità e la tessera sanitaria (in formato pdf) o, in caso di delega, presentando copia della delega a firma del delegante e il documento di identità del delegato.

Sempre da lunedì 4 novembre, nell’ambito territoriale 1.6, nel comune di Osilo prenderà servizio il dott. Salvatore Loriga, con ambulatorio in piazza San Valentino, Osilo.

Osserverà il seguente orario: lunedì e mercoledì, dalle ore 09.00 alle 12.00; martedì, dalle ore 08.00 alle 09.30; giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00

Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi, anche muniti di delega, presso lo sportello di Scelta e Revoca del medico del Poliambulatorio di via Dessì a Sorso, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.30 e il giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30.

La scelta del medico potrà essere richiesta anche tramite mail, all’indirizzo sportellosau.sorso@aslsassari.it , in questo caso è necessario allegare la copia di un documento di identità e la tessera sanitaria (in formato pdf) o, in caso di delega, presentando copia della delega a firma del delegante e il documento di identità del delegato.

Per entrambi gli ambiti potrà esser utilizzato anche il servizio di Scelta del Medico online disponibile per tutti i cittadini correttamente iscritti negli elenchi degli assistibili della Asl di Sassari. La Scelta del Medico è possibile solo se il cittadino è dotato della Tessera Sanitaria, con funzione di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), già attivata presso gli sportelli della Asl o con i codici SPID, o con Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per la Scelta del medico e’ sufficiente collegarsi al seguente indirizzo:

https://www.sardegnasalute.it/sceltamedico/

Il servizio Scelta del Medico offre la possibilità di:

consultare e stampare l’elenco dei medici e pediatri disponibili

consultare le informazioni del proprio medico o pediatra

effettuare online la scelta del medico di medicina generale

consultare i propri dati (posizione anagrafica, esenzioni, medico di medicina generale, etc.) contenuti nella banca dati della Asl

Infine è anche possibile effettuare la scelta presso le Farmacie del territorio, muniti di tessera sanitaria e documento di identità.