Aecondo i dati presenti nella piattaforma regionale, oggi, 28 giugno, le persone positive al coronavirus a Sassari sono 14.

Lo rende noto il Comune comunicando anche che non ci sono nuovi casi.

Una persona si trova in un Covid hotel (già inclusa nel totale), fanno sapere da Palazzo Ducale. Sono 10 le persone in quarantena in città.