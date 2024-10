Questa domenica, 4 settembre, a Santa Teresa Gallura è in programma l’inaugurazione del Parco Fitness Italia Academy, il primo parco fitness in un porto del Mediterraneo. Si tratta di una struttura sportiva inclusiva con accesso gratuito.

Domenica è prevista una giornata formativa con esibizione di Gaggi Yatarov, pluricampione italiano di calisthenics finalista di Italian's Got Talent. Alle 19 taglio del nastro, seguirà dimostrazione. Parteciperanno Nadia Mattal, Sindaco di Santa Teresa Gallura, Samanta Coppi, Assessore con delega alla Sanità e ai servizi sociali, Fabrizio Scolafurru, Assessore con delega al turismo e allo sport, Gian Battista Sposito, Presidente Silene Multiservizi, e Domenico Nicolai, Delegato al Porto.

Previsti anche diversi eventi collaterali:

CORSO DI ABILITAZIONE PER PARCO FITNESS TRAINERS (SOLO 12 POSTI DISPONIBILI)

Trainers: Gaggi Yatarov, Vittorio Pinna (Responsabile Parco Fitness Italia Academy)

Solo su prenotazione - numero limitato - Costo 195,00 euro

IINFO E PRENOTAZIONI: www.eagleassociation.it

SCREENING POSTURALI -Valutazione statica e dinamica della colonna vertebrale e del bacino in modo non invasivo (senza raggi X). In occasione dell'inaugurazione dell'Academy Parco Fitness Italia, presso il porto nuovo di Santa Teresa Gallura, in collaborazione con Sardegna For You e Obiettivo Salute - si svolgeranno screening posturali , per la valutazione di una corretta postura. Si Parte alle ore 10:00 di domenica 4 settembre

Solo su prenotazione - numero limitato - COSTO 35 euro (solo durante l'evento)

IINFO E PRENOTAZIONI +39 391 793 8045

CAMMINATA METABOLICA - La camminata metabolica, è un'attività ginnica che si sviluppa all'aperto, partirà dalla città di Santa Teresa Gallura alle 19:00 e arriverà al porto nuovo, dove i partecipanti potranno usufruire del Parco Fitness, comprendendo le potenzialità dello stesso.

Solo su prenotazione - numero limitato - partecipazione GRATUITA

Info e prenotazioni: +39 347 388 6514

Trainers: Ada Scarone

IINFO E PRENOTAZIONI + 39 347 388 6514

Si può scaricare il programma completo dell’evento a questo link: https://bit.ly/3cigiDG

L’evento è organizzato da Eagle Association in collaborazione con il Comune di Santa Teresa Gallura, Porto di Santa Teresa Gallura, Silene Multiservizi Surl, Ichnelios S.C.arl, E-agle group, Sardegna For You, Obiettivo Salute Sassari, Eagle Green service, Avis Provinciale Olbia Tempio, Avis Provinciale Sassari, Avis Comunale Santa Teresa Gallura.

Per ulteriori informazioni: 333 7394690