Sabato 23 giugno sarà inaugurata una nuova area di servizio e sosta camper a Santa Giusta. Il comune di Santa Giusta si è aggiudicato recentemente il premio dell’Associazione Produttori di Camper come progetto per la miglior proposta nazionale di nuove aree di servizio per i camperisti.

La commissione che ha valutato le proposte ha ritenuto premiare con un assegno del valore di 20.000 euro il Comune di Santa Giusta per la qualità della proposta progettuale, molto vicina alle esigenze dei camperisti sia come location, a ridosso di un’area di grande valenza ambientale e posta al centro della Sardegna, a ridosso dell’asse viario più importante e trafficato dell’isola.

Il progetto è stato poi realizzato conformemente alla proposta che si è aggiudicata il premio e il 23 giugno, alle ore 17,30, è prevista l’inaugurazione dell’area di servizio, che prevede al suo interno anche alcuni stalli per camper per brevi soste e tutti i servizi indispensabili per chi transita o sosta col proprio camper.Per l’occasione il Club Camperisti Sardi ha convocato i propri soci per organizzare nel centro lagunare l’assemblea annuale, prevista per il giorno 24 sempre a Santa Giusta nei locali dell’Open Space.

Sarà quindi l’occasione per tanti camperisti di testare la nuova area di servizio e sosta, trascorrendo quindi la notte nelle apposite aree rese fruibili dall’Amministrazione Comunale per poter partecipare anche all’incontro Assembleare del 24 giugno.Sarà inoltre l’occasione per gli amanti del turismo in libertà , come viene chiamato il turismo dei camperisti, di assistere agli eventi programmati a Santa Giusta per la festa di San Giovanni, che cade proprio in quei giorni.

Ma sabato 23, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’area di servizio e sosta, sarà lanciata dal Club Camperisti anche una nuova iniziativa di livello nazionale chiamata “ Una maglia per il Cuore“, che prevede la dotazione per le aree di servizio e sosta dei camper di un defibrillatore per rendere più sicuri questi spazi anche dal punto di vista di primo soccorso sanitario.

Per promuovere l’interessante iniziativa il primo defibrillatore in assoluto sarà consegnato sabato all’area camper di Santa Giusta per l’impegno e la volontà che ha dimostrato nella realizzazione dell’area.

Soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale che vuole intercettare così una parte importante e in crescita di turismo che si muove nella nostra Isola durante tutto l’anno, presentando le proprie bellezze ambientali, naturalistiche, archeologiche, architettoniche ed artistiche, nella convinzione che il turismo possa rappresentare una sfida importante per un rilancio dell’economia locale.