Inso Spa ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e costruzione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, per un valore di oltre 40 milioni di euro.

Il progetto definitivo, affidato da Inso a GPA Ingegneria SpA e Studio Valle srl, propone un ospedale high-tech che coniuga modernità, tradizione e rigore architettonico, e che assicura un'elevata efficienza energetica, con largo utilizzo di energie rinnovabili.

I tempi di realizzazione previsti sono di circa 2 anni e mezzo. La società controllata da Condotte è risultata miglior offerente su una rosa di nove competitors, con un progetto che offre modernità, tecnologia e rispetto dell'ambiente.

La nuova struttura sanitaria servirà tutto il territorio della Asl di Sanluri, in provincia di Medio Campidano, e ospiterà 200 posti letto, oltre a 16 posti tecnici per il servizio dialisi e 5 posti tecnici di osservazione breve intensiva, per una superficie complessiva di 35.000 metri quadrati.

L'edificio si articolerà in tre blocchi principali, dedicati all'area degenze, all'accoglienza e alla piastra tecnologica. E' prevista inoltre la realizzazione di un asilo nido aziendale.