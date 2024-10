Anche quest’anno il Comune di Quartu Sant’Elena doterà di postazioni di salvataggio i tratti di spiaggia libera del litorale, in modo particolare i posti maggiormente frequentati dai bagnanti.

La decisione è arrivata dalla Giunta comunale. Saranno 3 le postazioni di salvataggio a breve operative sul litorale cittadino, tutte attrezzate anche per il servizio per l'accompagnamento dei disabili dal parcheggio al bagnasciuga.

Due saranno posizionate al Poetto, nel viale Lungomare del Golfo, una nel tratto antistante il Lungomare Eroi del Mare e piazza Olla e l’altra alla fine della spiaggia, nei pressi del complesso denominato Tamarix. La terza postazione si trova invece sul litorale, in via Taormina, in località Sant’Andrea, ovviamente anche questa fornita di attrezzatura per i portatori di handicap.

Il servizio dovrà essere garantito dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e ogni postazione di salvataggio dovrà essere attrezzata almeno nella misura minima prevista dal dispositivo sulla sicurezza della balneazione, di cui all’Ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera n°76/2018 – Articolo 22.

Nello specifico dovrà essere garantita la presenza di bagnini di salvataggio abilitati dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), o Assistenti bagnanti, abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto (F.l.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.l.S.A.), con relativo brevetto in corso di validità.

Infine dovrà essere garantiti anche il servizio di avvistamento dalla torretta, l’esecuzione della ronda lungo la battigia per tutta la durata del turno e la turnazione del personale impegnato nella prestazione al fine di garantire il diritto al riposo.

“Anche questa estate – queste le parole dell’Assessore all’Ambiente Tiziana Terrana – verrà garantito il servizio di salvamento a mare nelle spiagge libere del nostro litorale. In particolare siamo soddisfatti di aver completato con quest’anno la dotazione comunale in modo da avere un’adeguata attrezzatura per l’accoglienza delle persone diversamente abili. Anche queste persone devono infatti poter godere, al pari degli altri cittadini, dei tanti benefici offerti da mare. Tutte e tre le postazioni hanno ora la strumentazione necessaria, offrendo quindi un servizio in più a parte quello prioritario volto a limitare quanto più possibile i pericoli per i bagnanti”.