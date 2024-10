Anche a Quartu Sant'Elena addio alla carta d'identità cartacea e spazio alla Cie, il nuovo documento di identificazione elettronico.

Si comincia il 10 ottobre. Sarà formato tessera e dotato di microchip. Conterrà anche il codice fiscale e nel giro di qualche mese potrà essere utilizzato anche per fini sanitari (pagamento di ticket o prenotazione di visite mediche). Per i maggiorenni avrà una validità di 10 anni, con scadenza nel giorno e mese di nascita immediatamente successivo al termine su indicato. Per i minori di 3 anni avrà efficacia per tre anni, mentre per i minorenni tra i 3 e i 18 anni sarà necessario rinnovarla ogni cinque.

Per i cittadini italiani è sostanzialmente equivalente al Passaporto: ha infatti validità per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con i quali sono stati firmati appositi accordi. A differenza del vecchio documento cartaceo, la Cie non viene rilasciata subito allo sportello. I cittadini sono infatti invitati a prenotarla all'apposito indirizzo web del Ministero dell'interno dal quale viene emesso il foglio di prenotazione da presentare poi in Comune. La consegna avviene entro 6 giorni dalla prenotazione, a scelta del richiedente al proprio indirizzo, e il costo è di 22.26 euro.

"La nuova carta d'identità elettronica rappresenta un salto in avanti dal punto di vista della sicurezza - spiega il sindaco Stefano Delunas -. È infatti indubbiamente più complicata la falsificazione e inoltre permetterà in un prossimo futuro lo snellimento della burocrazia, sia sanitaria, con prenotazioni e pagamenti di ticket, che amministrativa, e quindi l'accesso ai certificati di competenza comunale".